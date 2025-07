Eros Poli | Sono diventato l' uomo del Ventoux per rabbia! E Pantani mi inseguiva

L'olimpionico della 100 km di Los Angeles '84 era un gregario che nel Tour '94 si prese un giorno di libertà: "Che calvario, poi mi sono accorto di aver vinto una tappa mitica".

