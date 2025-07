Epstein fece minacciare agenti dell’Fbi che indagavano su di lui

La vicenda di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale e morto in carcere nel 2019, continua ad essere al centro del dibattito pubblico negli Stati Uniti. La gestione delle informazioni legate a Epstein sta causando profonde divisioni all’interno della seconda amministrazione di Donald Trump. Un recente incontro tra il vicedirettore dell’Fbi Dan Bongino, il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles e il procuratore generale Pam Bondi è sfociato in un alterco, con Bongino che avrebbe lasciato la riunione furioso, tanto da considerare le dimissioni. Le tensioni derivano dalla riluttanza del Dipartimento di Giustizia (Doj) a pubblicare ulteriori documenti relativi a Epstein, in particolare la cosiddetta “lista dei clienti”, una promessa chiave della campagna di Trump amplificata da influencer Maga come Tim Pool e Laura Loomer. 🔗 Leggi su It.insideover.com

