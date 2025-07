Emergenza idrica Cia Capitanata | Bene il ' tubone' ma ora dighe di Palazzo d’Ascoli e Piano dei Limiti

“Bene, anzi benissimo il finanziamento per la condotta dal Liscione. Lo chiedevamo da 20 anni. Ora però si passi dagli annunci ai fatti concreti. Si faccia in modo che i soldi per la progettazione e i lavori siano subito utilizzabili e che la costruzione dell’opera inizi e sia ultimata nel minor. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: bene - emergenza - idrica - capitanata

Emergenza idrica in Irpinia, il PRC: "L'acqua è un bene comune, difendiamolo ora" - L’acqua è vita, diritto universale, e non può essere ridotta a merce. Lo ribadiamo con forza, di fronte all’ennesimo attacco alla gestione pubblica del servizio idrico, che vede coinvolti sia Napoli che i territori irpini e sanniti.

Emergenza casa, il Comune: "Bene i 300 milioni dalla Regione ma non bastano. Ora tocca al Governo agire" - Emergenza casa, l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda commenta tre notizie di varia provenienza che, come spiegato in una nota ai media, “sintetizzano bene il problema dell'emergenza abitativa su tutto il territorio italiano”.

Sanitaservice ASL Taranto, UIL FPL: “Bene le assunzioni, ma resta forte l’emergenza lavoro” - Tarantini Time Quotidiano  L’annuncio dell’avvio delle procedure per l’assunzione di 206 ausiliari sanitari da parte di Sanitaservice Taranto, società in house dell’ASL provinciale, rappresenta una notizia accolta positivamente dal territorio e dalle sigle sindacali.

Crisi idrica in Capitanata, De Leonardis: “Regione inerte da vent’anni” “Emergenza prevedibile, siamo a secco per l’inefficienza e la mancata programmazione del Centrosinistra” Vai su Facebook

Crisi idrica in Capitanata, 50 milioni di metri cubi d'acqua in meno rispetto al 2024: Produzioni a rischio; EMERGENZE SANITARIE A FOGGIA E PROVINCIA, IL PENSIERO DI NOI MODERATI – CAPITANATA; Crisi idrica. Tutolo: «L’acqua è un bene comune, non un colore politico. Basta strumentalizzazioni sul Liscione.

Ok al 'tubone' che risolverà la crisi idrica nel Foggiano: investimento da 30 milioni di euro - Permetterà alla Capitanata di avere almeno 100 milioni di metri cubi di risorse idriche in eccesso che oggi non vengono utilizzate ... Si legge su foggiatoday.it

SICCITA' Crisi idrica in Capitanata: “Cent’anni di inettitudine” - Foggia – La Capitanata è stretta nella morsa di una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni, con un deficit di 50 milioni di metri ... Secondo statoquotidiano.it