Ella Henderson a Isle of MTV Malta 2025 | La mia è musica sincera Alex Warren? Mi rispecchio nei suoi brani

Ad aprire le danze sul palco di Isle of MTV Malta 2025, dopo gli opening act di rito, è Ella Henderson: un ritorno per la cantante britannica che aveva già visitato l’isola ad ottobre, quando ha aperto il live Take That-The Greatest Weekend. Emozionatissima, Ella ha regalato alla folla accorsa in Fosos Square un set super energico durante il quale ha viaggiato nella sua discografia, da Ghost ai brani più dance. La nostra intervista a Ella Henderson a Isle of MTV Malta 2025. Come stai e come sta andando questo ritorno a Malta? «Amo Malta! Mi sono divertita tantissimo quando sono venuta qui l’ultima volta. 🔗 Leggi su Funweek.it

