Elisabetta Gregoraci madrina del Capri Music Awards | anticipazioni e scaletta

Capri, musica e incanto. Non serve molto altro per comprendere l’atmosfera che si respirerà alla Certosa di San Giacomo, dove andrà in scena la prima, attesissima edizione dei Capri Music Awards. A fare da madrina dell’evento c’è lei, Elisabetta Gregoraci, radiosa e coinvolgente come sempre, pronta a illuminare il palco più affascinante dell’estate italiana. La parola chiave è bellezza, quella dell’isola, certo, ma anche quella della musica e di chi sa raccontarla. E in questo Elisabetta Gregoraci è maestra: con la sua voce calda e il portamento elegante, accompagnerà il pubblico in un viaggio che unisce note e paesaggi, performance live e visioni future. 🔗 Leggi su Dilei.it

