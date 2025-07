Elisabetta Franchi di nuovo nel mezzo della polemica. Partiamo dallo scorso maggio, quando lei stessa sui social aveva raccontato di avere investito iun ciclista, usando un tono che aveva fatto arrabbiare molti commentatori: “Tutto bene è ciò che finisce bene, mi dispiace molto. È la prima volta, non avevo proprio visto il ciclista “, le sue parole in una prima Instagram story. Poco dopo, un’altra storia con la foto dello sportivo sulla barella e le parole: “Non l’ho proprio visto. Ma almeno non si è fatto male. Il mio lunedì”. Il suo lunedì, come se quello del ciclista fosse invece bellissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisabetta Franchi a due mesi dall’incidente (e dalle polemiche) di nuovo con il telefono mentre guida e una frase al ciclista: “Vedi di stare dalla tua parte”