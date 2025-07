Elezioni Rsu | Condotta antisindacale da parte dell' amministrazione comunale

LATIANO - Il giudice del lavoro del tribunale di Brindisi, Piero Primiceri, ha dichiarato la condotta antisindacale del Comune di Latiano. È stato accolto il ricorso presentato dai sindacati Fp Cgil e Uil Fpl, contro l'esclusione di due dei propri iscritti (uno per parte, entrambi in servizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: antisindacale - condotta - elezioni - amministrazione

Sanità , Anaao denuncia 50 Asl per condotta antisindacale: nel dossier c'è anche Palermo - Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, ma anche Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia.

Condotta antisindacale, Faisa Cisal diffida Atm: "Esclude alcune sigle sindacali a vantaggio di altre" - La segreteria provinciale della Faisa Cisal ha diffidato l’Azienda Trasporti Messina S.p.A per la condotta antisindacale adottata nei confronti dei lavoratori e la Direzione Aziendale per la mancata corretta interpretazione delle relazioni industriali nelle sue normative vigenti.

Condotta antisindacale, il sindacato dei medici denuncia 50 Asl in tutta Italia - AGI - Condotta antisindacale, violazione delle norme sulla sicurezza, sull'orario di lavoro, sulle ferie, sui limiti dei turni di pronta disponibilità , sull'attività libero professionale e sulle prestazioni aggiuntive.

Elezioni Rsu: Condotta antisindacale da parte dell'amministrazione comunale; DIRITTI SINDACALI E LEGALITÀ: UNA MAZZATA PER IL COMUNE DI LATIANO; Sindaco condannato per comportamento antisindacale, aveva interrotto le elezioni Rsu.

"Locali al Diccap, condotta antisindacale" - Il Resto del Carlino - "Locali al Diccap, condotta antisindacale" Dopo il ricorso di Cgil e Uil, il giudice ha bacchettato il Comune: "Assemblea di una sigla non rappresentativa con personale retribuito" ... Secondo ilrestodelcarlino.it

La condotta antisindacale – Scheda di Diritto - La condotta antisindacale si configura come un comportamento posto in essere dal datore di lavoro, dalla pubblica amministrazione o da un soggetto equiparabile, che limita o ostacola l’esercizio ... Come scrive diritto.it