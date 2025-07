Eleonora Incardona la nuova Diletta Leotta è sexy ma volgare | polemica tra giornaliste tv

La “nuova Diletta Leotta” si chiama Eleonora Incardona. La giornalista esperta di calcio di Dazn – bellissima – è al centro di una polemica mediatica dopo che una collega, Valentina Maceri, e una stilista, Sonja Grau, hanno definito i suoi outfit “volgari”. La polemica è rimbalzata fino in Spagna, su Marca. Valentina Maceri, giornalista di origini italiane volto della Champions League per l’emittente svizzera BlueSport, ha criticato lei ma anche la stessa Diletta Leotta. Ha pubblicato un libro dal titolo “F** Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism”, nel quale parla proprio dello “stile italiano”: “Personalmente direi che il modo in cui le giornaliste si presentano a bordo campo in Italia molte volte è al limite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Eleonora Incardona (la “nuova Diletta Leotta”) “è sexy ma volgare”: polemica tra giornaliste tv

In questa notizia si parla di: polemica - eleonora - incardona - diletta

Diletta Leotta, Tapiro (e tensioni) dopo le accuse di Eleonora Abbagnato. Cos'ha detto la conduttrice; In Italia vendete sesso in tv: Valentina Maceri contro Eleonora Incardona, bufera tra giornaliste; Diletta Leotta, l'attacco di Eleonora Abbagnato: Sedere in faccia a mio marito. La gelosia per Balzaretti.

Diletta Leotta e Incardona sexy e volgari? Il retroscena sulle accuse della giornalista svizzera Maceri - Il volto femminile dell'emittente elvetica Bluesport Valentina Maceri ha sollevato un polverone involontario ma si tratta di una fake news, ecco come sono andate le cose ... Segnala sport.virgilio.it

Giornaliste sportive e polemiche sull’outfit: bufera tra Valentina Maceri ed Eleonora Incardona, la storia finisce sui tabloid inglesi - Protagoniste della vicenda sono volti noti del giornalismo sportivo femminile italiano, con al cent ... Si legge su ilovepalermocalcio.com