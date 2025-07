Eleonora Incardona a briglie sciolte | la copertina rovente fa boom oltreoceano

La stella di Dazn è riuscita a fare breccia perfino nel cuore degli americani: la copertina ha fatto il giro del mondo in men che non si dica. Guai a dire di lei che sia solo ed esclusivamente una delle presentatrici della squadra sportiva di Dazn. Sarebbe estremamente riduttivo, oltre che solo parzialmente veritiero, considerando che Eleonora Incardona sta rivoluzionando, step by step, il modo di raccontare lo sport. E non lo diciamo noi, che potremmo anche essere faziosi: lo dicono gli americani, ragion per cui la faccenda è ancor più seria. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Eleonora Incardona a briglie sciolte: la copertina rovente fa boom oltreoceano

In questa notizia si parla di: eleonora - incardona - copertina - briglie

«In Italia vendete sesso in TV»: Valentina Maceri attacca Eleonora Incardona, bufera tra giornaliste - La giornalista svizzera Valentina Maceri contro Eleonora Incardona e altre colleghe italiane: «Vendono sesso in tv: sexy sì, ma senza volgarità» È bastato un outfit – e un commento tagliente – per innescare un caso mediatico internazionale.

Eleonora Incardona, incidente a bordo campo: l’hanno vista tutti - Eleonora Incardona, incidente a bordo campo per la cronista di Dazn. Quello che (non) è riuscita a fare lo hanno visto tutti.

Eleonora Incardona ha superato il limite: curve nella bufera - C’è un motivo ben preciso se, in questi giorni, non si parla d’altro che di Eleonora Incardona: con quell’outfit ha superato ogni limite.

Eleonora Incardona a briglie sciolte: la copertina rovente fa boom oltreoceano.

Chi è Eleonora Incardona, nuova star di Dazn: età, fidanzato, Miss Italia - Scopriamo tutto su di lei: professione, esperienze televisive, vita privata ... Come scrive alphabetcity.it

Eleonora Incardona: chi è il fidanzato della conduttrice | Radio Deejay - Ai microfoni di Andy e Mike, Eleonora Incardona parla anche del suo fidanzato, Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Segnala deejay.it