El Rodeo la prigione invivibile dove è detenuto Alberto Trentini La madre | Dobbiamo ribellarci

“Otto mesi sono troppi e dobbiamo ribellarci”. PiĂą chiare che mai le parole di Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, mentre denuncia il silenzio del governo Meloni sul dramma di suo figlio, il cooperante veneto di 45 anni, detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024, mentre lavorava per l’Ong “Humanity and Inclusion”. Parole ancor piĂą incisive se si tiene conto del contesto in cui sono state pronunciate: piazzale Clodio, a margine dell’udienza per Giulio Regeni, con anche il sostegno dei genitori del ricercatore ucciso nove anni fa al Cairo. Il monito è chiaro: salvare Trentini imparando dal passato, e quindi senza temporeggiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”

In questa notizia si parla di: detenuto - alberto - trentini - madre

Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela, telefona alla famiglia - Il cooperante ha detto di essere in buone condizioni e ha espresso il desiderio di tornare presto in Italia

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse - In carcere a Caracas da sei mesi, ha potuto finalmente chiamare la famiglia per fornire rassicurazioni.

L’iniziativa per l’ambiente degli amici di Alberto Trentini. Attesa da Roma a Caracas per il cooperante detenuto - Si sono radunati domenica 18 maggio per ripulire i Murazzi del Lido di Venezia. Indossavano magliette con gli stessi colori, la stessa frase, lo stesso volto.

A otto mesi dall’arresto in Venezuela con le accuse di terrorismo e cospirazione, la madre di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto a Caracas,... Vai su Facebook

Le informazioni ufficiali su Alberto Trentini, detenuto da otto mesi in Venezuela, scarseggiano. La madre del cooperante italiano ha criticato il governo Meloni, accusandolo di «tacere» sulla liberazione del figlio. Vai su X

Madre di Alberto Trentini: “Detenuto da 8 mesi in Venezuela, da madre chiedo a Meloni un intervento”; Alberto Trentini detenuto in Venezuela: la madre chiede aiuto al governo italiano; Tutte le tappe del caso Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela da otto mesi.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela, la madre: “Meloni si attivi, non possiamo più aspettare” - Alberto Trentini è un operatore umanitario italiano, laureato in Storia moderna e contemporanea alll’Università Ca’ Foscari e con un master in ingegneria delle acque e della salute nel Regno Unito. Riporta tg.la7.it

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre in sit-in «il Governo deve attivarsi» - Don Luigi Ciotti: «Torneremo a far risuonare forte la nostra voce in nome di Alberto Trentini. msn.com scrive