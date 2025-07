Edificio abbandonato e a rischio crollo scatta l' ordinanza Lavori immediati

Il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta ha firmato un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza di un edificio pericolante situato all’angolo tra via Lener e via San Michele. Il provvedimento arriva dopo un sopralluogo effettuato l’8 luglio da Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tecnici. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: edificio - ordinanza - abbandonato - rischio

