Ederson Inter ora l’Atalanta lo blinda | la strategia dopo il caso Lookman

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter si guarda con attenzione al mercato dell’ Atalanta, da giorni interlocutore diretto nella complessa trattativa per Ademola Lookman, ma con un altro nome finito sul taccuino di Cristian Chivu e della dirigenza nerazzurra: Ederson. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano non è più un’opzione realistica per i nerazzurri. La motivazione è semplice e chiara: l’Atalanta, che ha già ceduto Mateo Retegui e si avvia a concludere la cessione imminente di Lookman, non intende privarsi anche di Ederson. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, ora l’Atalanta lo blinda: la strategia dopo il caso Lookman

In questa notizia si parla di: atalanta - inter - ederson - blinda

l'#Inter vuole #Ederson (centrocampista), valutato almeno 60 milioni di euro; l'#Atalanta, in attesa di cedere #Retegui (attaccante) per 70, blinda Ederson e sacrifica #Lookman

L'#Inter con #Asensio Il #Psg lo cede, ha il contratto in scadenza nel 2026 e non costa piu di 12 milioni: Mendes lo tratta. Ed è stato già vicino ai nerazzurri a gennaio

Ederson, un big che l’Atalanta deve trattenere a tutti i costi: collante di un meccanismo che fa fatica senza di lui - Atalanta, con Retegui in Arabia e Ademola Lookman che vuole andare via occorrerà blindare ancora di più José Ederson In questi casi si potrebbe dire “non c’è due senza tre”, ma nel caso dell’Atalanta ... Da calcionews24.com

Non c’è due senza tre? Macché: Ederson blindato - Costretta dalla volontà degli interessati a fare a meno del capocannoniere uscente della serie A Mateo Retegui, passato ... calcioatalanta.it scrive