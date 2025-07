Eddington di Ari Aster | il thriller psicologico che incendia l’America

Joaquin Phoenix e Pedro Pascal guidano il nuovo film di Ari Aster: tensione, paranoia e conflitti esplosivi in una cittadina del New Mexico. Dal 17 ottobre al cinema. Dal 17 luglio negli Stati Uniti, Eddington, il nuovo e attesissimo film scritto e diretto da Ari Aster, arriverĂ nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures il prossimo 17 ottobre 2025, dopo l’anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes.  Per l’occasione I Wonder Pictures presenta il trailer e il poster ufficiali del film. Protagonisti Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler con Luke Grimes e Micheal Ward: un cast stellare per un caleidoscopio di personaggi complessi e affascinanti creati dal talento visionario di Ari Aster. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

