Ecco la sedia Job consentirà l’ingresso in mare ai disabili

Verrà presentata domenica nella spiaggia davanti alla sede marittima del Circolo Nautico Volano, situata nell’omonimo Lido, la sedia Job per l’accesso al mare anche per persone con disabilità . La sedia, acquistata dal Circolo che esprime ancora una volta la propria grande sensibilità verso coloro che hanno problemi a muoversi, è un servizio che non era presente in nessuno dei diciassette stabilimenti balneari del Lido di Volano. "La mettiamo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta mentre è al Lido di Volano – precisa il presidente del sodalizio nautico, Stefano Totti – per prenotare e utilizzare la sedia job sarà sufficiente recarsi alla sede del Circolo Nautico Volano e rivolgersi al personale incaricato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la sedia Job, consentirà l’ingresso in mare ai disabili

Inclusione al mare: al Lido Proserpina di Vibo Marina arriva la sedia Job per disabili - Al Lido Proserpina l’accessibilità non è più un ostacolo. Grazie alla presenza della sedia Job, anche le persone con difficoltà motorie possono vivere in piena libertà e sicurezza una giornata al mare, godendo del sole, della sabbia e soprattutto del bagno in acqua.

