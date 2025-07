Ecco la medaglia commemorativa | solo 200 esemplari numerati

Per celebrare il centenario della fondazione di Predappio Nuova, l’amministrazione comunale ha coniato anche una medaglia ricordo. Spiega l’assessora alla cultura Veronica Bevacqua (nella foto): "La medaglia in bronzo di 50 millimetri è stata prodotta da Picchiani & Barlacchi di Firenze, un’azienda specializzata con oltre 120 anni di esperienza nella produzione di medaglie realizzate secondo la tradizione fiorentina. Il progetto artistico è della scultrice romana Loredana Pancotto, professionista che, fra le numerosissime medaglie eseguite, vanta quelle commissionate dalla CittĂ del Vaticano, in occasione dei viaggi apostolici di Papa Giovanni Paolo II". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la medaglia commemorativa: solo 200 esemplari numerati

