Ecco la foto rivelatrice che mette in evidenza le somiglianze incredibili dei figli gemelli di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky

È stata un affare di famiglia la premiere a Londra di Limitless: Better Now Live. La serie di National Geographic dove Chris Hemsworth affronta sfide epiche per mostrare come possiamo vivere tutti meglio oggi. E che arriva con la nuova stagione dal 15 agosto su Disney+. E visto che vivere meglio coinvolge la sua famiglia, ecco che il divo ha voluto accanto a sé praticamente tutti. A cominciare dalla moglie Elsa Pataky e dai due dei loro tre figli, i gemelli di 11 anni Sasha e Tristan. Elegantissimi e sorprendentemente a loro agio sul red carpet. Ma come un vero clan che si rispetti, gli Hemsworth sono arrivati in tanti al cinema Odeon Luxe di Leicester Square. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ecco la foto rivelatrice, che mette in evidenza le somiglianze incredibili dei figli gemelli di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky

