ecco chi sogna la morte di israele

Francesca Albanese non ricopre il ruolo di "relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati" in quanto esperta o ricercatrice. Lo dimostrano i suoi rapporti sul Medioriente costruiti solo sulla base delle testimonianze delle sue Ong preferite. Al contrario, ricopre il ruolo in quanto progressista negazionista. La Albanese non conosce la storia e neppure la cronaca; le sue fonti sono il ministero della SanitĂ di Hamas, l'agenzia stampa palestinese Wafa e le Ong. Sugli ebrei, la sua opinione è molto simile a quella dei suoi predecessori, storici antisemiti: si ferma a soldi, potere, lobby e razzismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

