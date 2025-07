È morto Giambattista ‘Titta’ Colleoni musicista bergamasco collaboratore di Dalla Bennato Wyatt Il ricordo il funerale

“È con il cuore pieno di dolore che diciamo a tutti che il nostro papà Titta ci ha lasciate”. Con queste parole, in italiano e in inglese, le figlie Gioia e Elanor hanno annunciato nella serata di ieri su Facebook la morte di Giambattista ‘Titta’ Colleoni. Titta Colleoni, chi era. Titta Colleoni, 77 anni, è stato un rinomato musicista e compositore italiano. Il compositore bergamasco ha iniziato la sua carriera musicale collaborando con Lucio Dalla e i Grilli, per poi fondare il gruppo dei PerDio, celebri per il brano È triste il vento del 1973. Ha continuato la sua carriera musicale collaborando con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Area, PFM, Franco Battiato e Robert Wyatt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È morto Giambattista ‘Titta’ Colleoni, musicista bergamasco collaboratore di Dalla, Bennato, Wyatt. Il ricordo, il funerale

