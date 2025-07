È morto Felix Baumgartner simbolo globale del volo estremo che saltò nel vuoto da 39 km di altezza

√ą morto a 56 anni Felix Baumgartner, precipitato con un parapendio a motore a Porto Sant‚ÄôElpidio. Fu il primo uomo a superare il muro del suono in caduta libera durante un salto dalla stratosfera. 🔗 Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - √ą morto Felix Baumgartner, simbolo globale del volo estremo che salt√≤ nel vuoto da 39 km di altezza

