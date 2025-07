È fuori dal progetto lascerà il Napoli dopo lo Scudetto | scelta anche la nuova sistemazione

Il Napoli è pronto a cedere un noto calciatore. Sarà addio dopo aver trionfato due Scudetti alla Corte del Vesuvio. Il Napoli è tra le società più attive sul mercato, ma ovviamente il club azzurro dovrà anche occuparsi delle cessioni. Ad oggi, in rosa sono presenti alcuni “esuberi”, i quali non rientrano affatto nel progetto di Conte. Quest’ultimo, è deciso a lavorare solo con uomini ideali al suo gioco, motivo per il quale più di un giocatore è costretto a cercarsi una nuova sistemazione. Non a caso, nelle ultime ore, si starebbe concretizzando una nota cessione. Addio per Simeone, nel futuro c’è il Pisa: le ultimissime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “È fuori dal progetto”, lascerà il Napoli dopo lo Scudetto: scelta (anche) la nuova sistemazione

In questa notizia si parla di: napoli - progetto - sistemazione - fuori

Napoli, ok a progetto lavori di via Manzoni: come cambiano alberi, marciapiedi e carreggiata - Tempo di lettura: 5 minuti Riqualificazione di via Manzoni, la giunta di Palazzo San Giacomo ha approvato il progetto esecutivo del tratto da via Boccaccio a Torre Ranieri.

La permanenza di Conte a Napoli non dipende dall’arrivo di De Bruyne ma dal progetto di De Laurentiis - Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, a Sky Sport parla della situazione Napoli, del futuro incontro tra Conte e De Laurentiis e della possibilità che De Bruyne sbarchi al Napoli.

“No alle pedane solarium sul Lungomare di Napoli”. La Soprintendenza boccia il progetto del Comune - Stop della Soprintendenza ai Beni Culturali alle pedane solarium sul Lungomare di Napoli. Bocciato il progetto del Comune.

Eccoci qui, stiamo per partire. Rimarremo fuori New York solo sei notti in un piccolo gioiello dei Caraibi, dove già siamo stati. Poi torniamo a Manhattan, e Martina subito dopo riparte per l'Italia, dove finalmente riabbraccerà la sua famiglia, e soprattutto i suoi n Vai su Facebook

Controlli sui food truck, sanzioni per gestori di 3 attività a Napoli; Il Napoli vuole Lookman, ma non bastano 50 milioni. Theo ai saluti, Pogba al Monaco?; Osimhen fuori dalla lista Serie A del Napoli: l'attaccante nigeriano escluso insieme a Mario Rui.

Napoli: ok a progetto sistemazione di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino - (FERPRESS) – Napoli, 14 LUG – La Giunta Comunale ha approvato il progetto di sistemazione di via Vittorio Emanuele III, innanzi al Maschio Angioino, così come elaborato dagli architetti Álvaro Siza e ... Lo riporta ferpress.it

Tpl, Napoli: ok a progetto sistemazione di via Vittorio Emanuele III zona Maschio Angioino - La geometria del nuovo tracciato di fatto prolunga l’asse stradale di via Medina anche con gli allineamenti dei marciapiedi e degli alberi già posizionati ... Da telenord.it