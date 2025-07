Due ragazzi sequestrati in auto per ore minacciati col coltello e rapinati | arrestata una coppia

Un uomo e una donna di 33 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Ardea: hanno sequestrato per ore in auto e rapinato una coppia di amici, terrorizzandoli con un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una notte da incubo, con un coltello puntato addosso e la libertà negata per ore. È quanto hanno vissuto due ragazzi, finiti nel mirino di una coppia di Aprilia, un uomo di 33 anni e una donna di 25, ora in carcere con le accuse di rapina, sequestro di persona e

