Drogamaxi-operazione | sequestrati 47mln

7.45 Maxi-operazione antidroga della Guardia di Finanza di Catanzaro: arrestati 9 membri di un'organizzazione criminale attiva nel narcotraffico internazionale riferibile al clan Gallace;59 indagati. Ricostruite importazioni dal Sudamerica di oltre 1 tonnellata di cocaina e 200 chili di hashish. Sequestrati proventi illeciti per oltre 47 milioni di euro. La droga arrivava da Perù, Colombia e Brasile: via mare dal Nord Europa, in aereo da Francoforte o anche attraverso spedizionieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it