Dramma sfiorato a Misilmeri | eroico intervento di un carabiniere di Avellino

Doveva essere un giorno di festa, di preghiera e tradizione. Ma la processione a Misilmeri, in provincia di Palermo, ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando un bambino di appena un anno ha improvvisamente perso conoscenza tra la folla, accasciandosi al suolo privo di respiro. È stato grazie all'intervento fulmineo di tre carabinieri presenti per il servizio d'ordine che la situazione ha preso una svolta decisiva. Tra loro, il vicebrigadiere Gerardo De Maio, 35 anni, originario di Avellino, che insieme ai colleghi ha messo in atto una manovra di disostruzione delle vie respiratorie.

