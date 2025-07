Dragon ball z provoca polemiche per la critica a attack on titan

Negli ultimi anni, la serie Attack on Titan ha consolidato la propria popolarità a livello globale, attirando milioni di appassionati con la sua trama intensa e complessa. Questa crescita non ha trovato il consenso di tutti gli esperti del settore, come dimostra l'opinione di Kazuhiko Torishima, uno dei più autorevoli editor di Dragon Ball. La seguente analisi approfondisce le critiche mosse alla costruzione dell'universo narrativo di Attack on Titan e mette in evidenza le differenze fondamentali tra i due successi. critica di torishima sulla complessità di attack on titan. Torishima afferma che la narrazione di Eren risulta poco coinvolgente.

L'editor di Dragon Ball critica Attack on Titan: non è una storia memorabile - Attack on Titan è stata influente e discussa, ma per Torishima il suo successo è dovuto più all'anime che al manga, il cui impatto sarebbe limitato. Lo riporta anime.everyeye.it

Kazuhiko Torishima attacca Attack on Titan: «È solo rumore» - Kazuhiko Torishima ha spiazzato il pubblico con un commento netto su Attack on Titan, definendo il manga di Hajime Isayama «solo rumore». mangaforever.net scrive