Dove vedere in tv Usyk-Dubois Mondiale unificato pesi massimi 2025 | orario programma streaming

Oleksandr Usyk, a 38 anni, continua a cercare di confermare il suo status di pugile tra i maggiori dell’era moderna in fatto di pesi massimi. A cercare di togliergli il titolo mondiale unificato Daniel Dubois, ormai la grande speranza britannica dopo quello che appare come il declino di Anthony Joshua. C’è da dire che rimane particolarmente favorito l’ucraino, che ha tantissimo su cui fare affidamento. Questo anche se è vero che l’età può iniziare a farsi sentire, mentre il nativo di Greenwich con i suoi 27 anni può puntare sul fatto di essere, se non al massimo dei propri anni, quasi. Sarà un combattimento tra due visioni del pugilato non così vicine, ma neppure troppo lontane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Usyk-Dubois, Mondiale unificato pesi massimi 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: usyk - dubois - mondiale - unificato

Boxe, Dubois-Usyk: rivincita il 19 luglio a Wembley, in palio i titoli dei pesi massimi - La grande boxe torna a Wembley. Daniel Dubois e Oleksandr Usyk si affronteranno nuovamente in un attesissimo match di unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi, in programma venerdì 19 luglio nello storico stadio londinese.

Usyk-Dubois, verrà incoronato il Campione del Mondo indiscusso! Sfida totale a Wembley - Una trattativa relativamente veloce ha portato all’accordo tanto auspicato da tutti gli appassionati di boxe: Oleksandr Usyk e Daniel Dubois si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi massimi.

dubbi sulla condizione di Usyk A soli dieci giorni dal mondiale con Dubois, la condizione fisica di Usyk desta qualche perplessità . Il fenomeno ucraino appare molto più rotondo del solito, con qualche chilo extra nella fascia addominale. Una strategia per co Vai su Facebook

Dove vedere in tv Usyk-Dubois, Mondiale unificato pesi massimi 2025: orario, programma, streaming; Pugilato: Usyk-Dubois 2, Wembley sold out per Mondiale massimi; Usyk-Dubois, verrà incoronato il Campione del Mondo indiscusso! Sfida totale a Wembley.

Pugilato: Usyk-Dubois 2, Wembley sold out per Mondiale massimi - Un grande spettacolo da godere dal vivo per i fortunati che saranno a Wembley (già sold out), al pub oppure dal divano di casa in pay- Si legge su ansa.it

Boxe: Usyk-Dubois, Wembley sold out per il Mondiale dei pesi massimi - Un grande spettacolo da godere dal vivo per i fortunati che saranno a Wembley (già sold out), al pub oppure dal divano di casa in pay- Lo riporta napolimagazine.com