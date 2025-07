Dove vedere in tv le 3 km knockout di nuoto di fondo Mondiali 2025 | orario programma streaming italiani in gara

Domani, sabato 19 luglio, i Mondiali di nuoto di fondo 2025 prevederanno le due 3 km Knockout sprint. Nelle acque decisamente calde dell’ isola di Sentosa, a Singapore, saranno le donne a dare il via alle danze alle 02.00 italiane, mentre alle 04.00 nostrane spetterĂ agli uomini. Un format particolare a eliminazione progressiva, che vedrĂ atlete e atleti impegnati in tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri. ServirĂ grande luciditĂ e capacitĂ di recupero, in un contesto reso ancor piĂą complesso per le alte temperature menzionate. In casa Italia, fari puntati su Ginevra Taddeucci e Antonietta Cesarano tra le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv le 3 km knockout di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: knockout - nuoto - fondo - mondiali

Nuoto di fondo, che cos’è la 3 km knockout: la novità agli Europei di Stari Grad - La voglia di novità . Dal 28 al 31 maggio a Stari Grad, in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo andranno in scena.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca gloria nella novità knockout - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri ci riprova nella novitĂ knockout - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

questa notte inizia il programma mondiale di nuoto di fondo dalle 02:00 la 10 km con @barbarapozzobon e @ginevrataddeucci , domani la 10km maschile con @greg_palt e @andreafiladelli venerdì le 5km con @gabbri1996 , @ginevrataddeucci , @ Vai su Facebook

Dove vedere in tv le 3 km knockout di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati di nuoto di fondo LIVE; Paltrinieri ko, ma ci sarà nella 5 km ai Mondiali. Cosa è successo.

Mondiali di nuoto, argento nella 5 chilometri in acque libere per Paltrinieri - Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire ed è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. Riporta msn.com

Mondiali di nuoto, bis d'argento per Paltrinieri e Taddeucci. Medaglia anche nella 5 km fondo - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Secondo msn.com