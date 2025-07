Dove vedere in tv Italia-Slovenia Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Sabato 19 luglio (ore 20.30) si giocherĂ Italia-Slovenia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver affrontato la Serbia e l’Ucraina, i Campioni del Mondo torneranno in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare i padroni di casa nella penultima partita della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi sono in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight e una vittoria sarebbe fondamentale per ipotecare l’ammissione agli atti conclusivi. Gli azzurri rinverdiranno una classica degli ultimi anni nell’universo pallavolistico, che valse anche un titolo europeo nel recente passato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming - Ultima settimana di fase preliminare, ultimi verdetti da scrivere e una qualificazione da blindare. La Volley Nations League 2025 entra nella sua fase decisiva, e per l’ Italia maschile il palcoscenico sarà quello di Lubiana, dove da mercoledì 16 a domenica 20 luglio gli azzurri disputeranno le ultime quattro gare in cerca del pass per la Final Eight.

L'Italvolley maschile ha inaugurato alla grande la terza settimana di Nations League! Ieri in Slovenia, gli azzurri hanno piegato la Serbia con un netto 3-0! L'avversario di oggi è l'Ucraina, rivelazione del torneo! Alle 16.30

VNL: l’Italia centra la settima vittoria, 3-0 alla Serbia nel primo match di Lubiana; Volleyball Nations League 2025: la nazionale maschile inizia la Week 3 di Lubiana contro la Serbia; Volley, Nations League: l'Italia batte la Serbia 3-0.

Come corre l'Italia in Nations League: super Michieletto, Ucraina ko al tie break - Lo schiacciatore grande protagonista con i suoi 20 punti: piegata la squadra rivelazione della manifestazione. Segnala gazzetta.it

LIVE Italia-Ucraina 3-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: vittoria al quinto set per gli azzurri contro la sorpresa del torneo! - 30, contro la Serbia, in un match che vede favorita la formazione gialloblù che, ... Da informazione.it