Dove se ne va adesso Sonia dopo Temptation Island e Alessio ecco la bomba

Dopo settimane di tensione, richieste respinte e silenzi pesanti, lo scorso giovedì a Temptation Island è finalmente andato in scena il confronto piĂą atteso: quello tra Alessio e Sonia Mattalia. I due avvocati, tra i protagonisti piĂą discussi dell’edizione 2025, si sono ritrovati faccia a faccia davanti al falò, ma il chiarimento non è andato come molti speravano. Nessuna riconciliazione, nessuna dichiarazione d’amore: solo una decisione netta e una porta che, almeno per ora, sembra chiusa. A sorprendere tutti è stato l’atteggiamento di Alessio Loparco, l’avvocato pugliese che, una volta arrivato al falò, ha preferito non chiedere scusa alla compagna per le parole dette appena messo piede nel villaggio calabrese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it