doValue accelera il proprio processo di crescita strategica con l’acquisizione di coeo leader nell’ia

doValue annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante (il “Sale and Purchase Agreement”) con Claimservco Holding B.V. (il “Venditore”), societĂ affiliata a fondi gestiti da Waterland Private Equity (“Waterland”), e con altri azionisti di minoranza (Tom Haverkamp e il management di coeo), per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di coeo Group GmbH (“coeo”) per un corrispettivo complessivo che include: (i) un corrispettivo per cassa pari a €350 milioni (inclusiva della posizione finanziaria netta di coeo) e (ii) una componente earn-out pari a €40 milioni, da corrispondere nel 2028 subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi finanziari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - doValue accelera il proprio processo di crescita strategica con l’acquisizione di coeo, leader nell’ia

coeo - acquisizione - dovalue

