Doppia aggressione verbale agli agenti 17enne segnalato alla Procura minorile

SANTA CATERINA – Un ragazzo di 17 anni è stato segnalato alla Procura per i minori dopo due episodi di aggressione verbale ai danni di agenti di polizia locale di Nardò, intervenuti per prevenire rischi nel parco giochi della marina di Santa Caterina. È accaduto che nel pomeriggio del 5 luglio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Unisa, aggressione verbale a docente: tutti dalla parte del professor Avallone - Tempo di lettura: 2 minuti Il mondo accademico si schiera tutto a favore del professore Gennaro Avallone chiedendo provvedimenti urgenti seri e forti contro lo studente che in malo modo in maniera volgare intima al professore che gli chiedeva silenzio poiché stava facendo una lezione di stare zitto e di non urlare.

"Poi non vi lamentate se vi stuprano, guarda come sei vestita": aggressione verbale in strada a Locorotondo - In un video diffuso su Instagram, Gemma Surgo, una stilista e influencer, ha denunciato l'aggressione verbale subita in strada a Locorotondo da parte di uno sconosciuto, che, senza alcun motivo, avrebbe iniziato a urlarle contro con rabbia e violenza apparentemente per com'era vestita.

Società di vigilanza condannata per condotta antisindacale: "Gravi episodi di aggressione fisica e verbale" - Il giudice del lavoro di Chieti ha condannato l’azienda l'Aquila Spa per condotta antisindacale. Il ricorso era presentato dalla Ficams Cgil di Chieti, che ha diffuso la notizia parlando di "gravi episodi di aggressione fisica e verbale, molestie sessiste e tentativi di ostacolare l’attività .

