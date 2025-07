Dopo WrestleMania Lyra Valkyria trova la sua voce nel main roster | A Raw finalmente posso parlare

Lyra Valkyria non sta solo vivendo un momento d’oro: finalmente sta anche ottenendo lo spazio al microfono che, a suo dire, ha sempre meritato. In una recente intervista con Brad Gilmore, la rising star della WWE ha rivelato che solo dopo il passaggio nel main roster ha avuto davvero l’opportunitĂ di usare appieno la sua voce qualcosa che aspettava da molto tempo. Quando le è stato chiesto del passaggio da semplice atleta a vera e propria intrattenitrice, Lyra non ha esitato a sottolineare che le sue capacitĂ al microfono sono sempre esistite, ma nessuno, fino ad ora, le aveva dato la possibilitĂ di mostrarle: “Mi considero sempre un work in progress, ma ho sempre puntato tantissimo sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

