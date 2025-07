Dopo più di due mesi di trattative l' Ue ha adottato il diciottesimo pacchetto di sanzioni alla Russia

Bruxelles. Ci sono voluti piĂą di due mesi all'Unione europea per adottare le sanzioni “devastanti” che aveva promesso se Vladimir Putin non avesse accettato un cessate il fuoco nella sua. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dopo piĂą di due mesi di trattative l'Ue ha adottato il diciottesimo pacchetto di sanzioni alla Russia

In questa notizia si parla di: mesi - sanzioni - trattative - adottato

Affitti brevi, le sanzioni. Mille multe in quattro mesi. Stangata al ’paperone’ - di Gabriele Manfrin Mille sanzioni, 223 controlli nel 2025, di cui ben 163 tra marzo e aprile, con un’impennata del 100%.

Catania, controlli alle strutture ricettive: oltre 110 mila euro di sanzioni in soli due mesi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione voluta dal Sindaco Enrico Trantino. L’Amministrazione comunale ha avviato una vasta campagna di controlli nel settore turistico, seguendo le direttive del Sindaco Enrico Trantino.

Comune, in due mesi oltre 110 mila euro di sanzioni alle strutture ricettive - Prosegue l’attività di contrasto alle irregolarità nel settore ricettivo, avviata su precisa direttiva del Sindaco Enrico Trantino.

Francesca Moriero, Fanpage.it, 9 luglio Il senatore Marco Rubio annuncia sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice ONU sui diritti nei territori palestinesi, accusandola di “guerra politica ed economica” contro USA e Israele. Intanto, Tel Aviv finanzia una m Vai su Facebook

Dopo più di due mesi di trattative l'Ue ha adottato il diciottesimo pacchetto di sanzioni alla Russia; Bloccato il nuovo pacchetto europeo di sanzioni alla Russia. Kallas: Mosca aumenta gli attacchi con armi chimiche; Ucraina, l’Ue pronta ad adottare il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Niente accordo su sanzioni UE contro Mosca. Lavrov:"Non capiamo ragione ultimatum di Trump". - Trump: “Per ora non valuto l’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina” Rispondendo alle domande dei giornalisti, Donald Trump ha affermato che per ora non sta valutando l'invio di missili a lungo r ... Lo riporta msn.com

Rifiuti abbandonati, in 16 mesi oltre 337.000 euro di sanzioni - Nel complesso, tra il 2024 e i primi quattro mesi del 2025, sono state accertate 75 violazioni penali, per un ammontare complessivo di oltre 337mila euro. Da ansa.it