Dopo la gioia la batosta: Sinner perde il coach designato Era la prima scelta per il dopo Cahill"> Sinner perde la possibilitĂ di portare nel proprio team un coach giĂ designato. Sarebbe stata una prima scelta post Cahill. Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo, si è da pochi giorni aggiudicato il torneo di Wimbledon. Una prima volta storica per lui, che non lo aveva mai vinto, una prima volta storica per il tennis italiano, che non aveva mai visto un atleta azzurro sollevare al cielo il trofeo di tennis piĂą prestigioso e antico al mondo. Insomma Sinner sta riscrivendo le regole di questo sport e, per farlo, resta sempre aggiornato anche sul fronte staff. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

