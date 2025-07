Dopo 799 giorni in box la cagnolina Moxie vede il mare per la prima volta

Dopo 799 giorni nel box di un canile la cagnolina Moxie ha fatto per la prima volta una passeggiata in spiaggia. La dolce simil Pitbull di 3 anni e mezzo ha vissuto per la prima volta la gioia di scoprire il mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

