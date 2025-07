Donna non riesce a raggiungere l' ospedale parto precipitoso in casa

Non sono in pericolo di vita né la mamma né il bambino protagonisti di un parto precipitoso avvenuto questa mattina, 18 luglio, a Verona. La nascita del bambino ha sorpreso la madre intorno alle 8.30 e non è stato possibile raggiungere l'ospedale. Il parto è avvenuto quindi in un'abitazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

