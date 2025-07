Donna cade dal balcone | è gravissima in ospedale

Una donna di 60 anni di Alvignano è caduta dal balcone della propria abitazione nel centro del paese, precipitando da un’altezza di oltre quattro metri. L’impatto con il suolo è stato violento: la donna ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Sessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

