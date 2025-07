Docenti con tre anni di servizio su sostegno – ART 6 | puoi ancora iscriverti ai corsi di specializzazione dell’Università Link

Con il Decreto n. 1657 del 26 giugno 2025, il Ministero ha dato il via ai nuovi percorsi di specializzazione sulle attivitĂ di sostegno didattico agli alunni con disabilitĂ . L’iniziativa è rivolta ai docenti che, entro il 31 Agosto 2024, abbiano svolto nelle scuole statali o paritarie un servizio su posto di sostegno e sul . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti: l’anno 2024/25 è valido? - Il decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 disciplina l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti per i docenti triennalisti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del DL 71/2024.

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - " Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di sostegno entro dicembre ", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alesssandra Ricciardi.

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Docenti con tre anni di servizio sul sostegno – art. 6: puoi ancora iscriverti ai corsi di specializzazione dell’università Link - 1657 del 26 giugno 2025, il Ministero ha dato il via ai nuovi percorsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Secondo tecnicadellascuola.it

FAQ Corsi INDIRE di specializzazione per Docenti sostegno: ecco le risposte dell’Istituto alle domande frequenti - L'INDIRE ha pubblicato le FAQ sui corsi di specializzazione sul sostegno rivolti a docenti con 3 anni di servizio o con titolo estero che saranno attivati dall'Istituto. Riporta ticonsiglio.com