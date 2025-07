Distrutto dalla fiamme il ristorante Osteria del Contadino a Manoppello Scalo la demolizione dei fabbricati FOTO

Continuano i lavori di demolizione dei fabbricati (prevalentemente in legno) del ristorante Osteria del contadino, di Manoppello Scalo, distrutto dalle fiamme. Si vuole così assicurare la messa in sicurezza totale dell’intera area ed evitare la possibilità di eventuali inneschi. Il Comune, già . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

