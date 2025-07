Dispersione idrica Ravenna territorio virtuoso anche grazie all’algoritmo

Un bene sempre piĂą prezioso, l’acqua. Non sprecarla nella nostra quotidianità è fondamentale. Altrettanto lo è a ridurre la dispersione nelle condutture idriche, in capo ad Hera, che gestisce 3.800 km di rete dell’acquedotto e 2.900 km di rete fognaria, per un totale di 6.700 km da monitorare. Il dato della perdita idrica provincia di Ravenna, fornito dalla societĂ stessa, certifica il territorio "tra i piĂą virtuosi del Gruppo Hera e tra i migliori a livello nazionale". Il rendiconto con i dati per il 2024 è stato inviato da Hera ad Arera, l’AutoritĂ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ci sono due sotto indicatori del macro indicatore M1 specifico delle perdite di rete rendicontato e sono pari a 5,88 mckmgg di perdite lineari e 24,7% di perdite percentuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dispersione idrica. Ravenna territorio virtuoso anche grazie all’algoritmo

In questa notizia si parla di: dispersione - idrica - ravenna - territorio

Pastore sui lavori dell'Aca per la nuova condotta: "Impatto marginale sulla cittĂ per eliminare la dispersione idrica" - Nessun impatto devastante e disastroso in cittĂ per il maxi cantiere Aca che eliminerĂ il problema della dispersione idrica.

Salvini: “Stiamo investendo miliardi contro la dispersione idrica” - ORTONA – “Stiamo investendo miliardi di euro sulle strade, sulle ferrovie, sui porti, sull’acqua, che è uno dei grandi temi.

Duemila metri cubi da salvare. Stop alla dispersione idrica. Il maxi-cantiere pronto a partire - Partirà lunedì 16 giugno in via Trento il cantiere di BrianzAcque contro la dispersione idrica. Prosegue l’impegno di BrianzAcque per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti, nell’ambito del grande progetto finanziato con fondi Pnrr che coinvolge ben 22 comuni della provincia di Monza Brianza.

Piu ha spiegato che la legge è "un passaggio necessario" per affrontare l'eccezionale crisi idrica con "straordinaria incisività ". Vai su Facebook

Dispersione idrica. Ravenna territorio virtuoso anche grazie all’algoritmo; L’acqua a Piacenza costa di più: bolletta media di 555 euro per 182 mc, in città le perdite salgono al 22%; Perdita d'acqua dalla rete idrica, Ancisi (LpRa): Rafforzarne la gestione a fronte della siccità .

Dispersione idrica. Ravenna territorio virtuoso anche grazie all’algoritmo - Con questo sistema i tecnici di Hera individuano la presenza di rotture e perdite nelle condotte. Lo riporta msn.com

Dispersione idrica. Cantieri da 16 milioni per fermare le perdite: "Lavori finiti a marzo" - Il presidente Peracchini fa il punto sul piano finanziato dal Pnrr. Segnala msn.com