Direzione Pd ecco la presidente Marilena Pillati eletta all’unanimità

Prende sempre più forma il nuovo Pd bolognese guidato da Enrico Di Stasi. Dopo la scelta di un candidato unitario capace di appianare le divergenze e raggiungere una comunione d’intenti tra le varie anime del partito, e la successiva nomina a segretario provinciale, ieri sera è arrivata anche la nomina della nuova presidente di Direzione: sarà Marilena Pillati. Eletta all’unanimità , la sindaca di San Lazzaro era già comparsa nel toto-nomi del futuro segretario dopo "il passo di lato" di Federica Mazzoni e la scelta di non correre per il bis a livello provinciale. Poi era apparso chiaro fin dalle fasi embrionali come il nome di Di Stasi fosse più avanti, in un ventaglio di proposte per mettere d’accordo le due ali – progressista e riformista – che aveva guardato anche all’assessore comunale Daniele Ara e a Sara Accorsi, consigliera delegata al Welfare in Città metropolitana ed ex candidata sindaca di San Giovanni in Persiceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Direzione Pd, ecco la presidente. Marilena Pillati eletta all’unanimitÃ