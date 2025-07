Diplomatici scoprono sacrificio vittoria Cina nella Seconda Guerra Mondiale

Oltre 160 diplomatici provenienti da piu’ di 100 ambasciate e organizzazioni internazionali hanno visitato un museo presso il ponte Lugou di Pechino. Attraverso manufatti e display interattivi, i diplomatici hanno ripercorso la storia bellica della Cina nella Seconda Guerra Mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma637344263734422025-07-18diplomatici-scoprono-sacrificio-vittoria-cina-nella-seconda-guerra-mondiale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Diplomatici scoprono sacrificio, vittoria Cina nella Seconda Guerra Mondiale

