Manca meno di due mesi al ritorno all’agonismo e con il comunicato numero 3 dello scorso martedì, dopo un primo assaggio pubblicato la scorsa settimana, il comitato toscano della Figc Lnd ha ufficializzato le date d’inizio dei campionati. In Eccellenza, il percorso della Zenith prenderà il via il 31 agosto prossimo con la Coppa Italia Eccellenza, per proseguire il 14 settembre con il primo turno di campionato. Stesse date per la Promozione che vedrà anche quest’anno una sola partecipante, per Prato: non più il Viaccia, ma lo Jolo. Anche per la società del presidente Gianrico Antoni, l’annata inizierà indicativamente il 31 agosto prossimo con la prima giornata della Coppa Italia di Promozione, mentre il debutto in campionato è previsto per il 14 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dilettanti e giovanili. Ecco le date della partenza