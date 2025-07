Difensore civico nel 2025 in aumento le istanze per dirimere controversie tra cittadini e Pa

C’è chi chiede l’accesso agli atti, inizialmente negato, per il timore che tra le macerie prodotte dai lavori di ristrutturazione dei vicini di casa ci potesse essere dell’amianto. E poi il cittadino che si è visto rifiutare l’esenzione del bollo auto nonostante avesse riconosciuta l’invaliditĂ . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

