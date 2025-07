Un “Manifesto per la lettura“ in dieci punti. Dal riconoscimento del ruolo chiave del libraio all’interno delle scuole alla necessità di investimenti reali e continui, soprattutto per le biblioteche civiche e scolastiche; dall’esigenza di contrastare la svalutazione socio-economico-culturale del libro all’adozione di linguaggi innovativi. Il “Manifesto“ promosso da Ali, l’Associazione librai italiani aderente a Confcommercio, è stato presentato ieri a Milano. "L’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di lettori. La lettura è un’urgenza culturale. È ora di passare dalle parole ai fatti, con strumenti, risorse e visione": è in sintesi il messaggio condiviso nel documento che è oggetto di una campagna di sottoscrizione pubblica e collettiva aperta ad autori, librai, operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci punti: "Da qui la rinascita"