Di padre in figlio | dal Cholo al Cholito Pisa si prepara a riabbracciare Simeone

Sempre più vicino l'accordo con il Napoli per l'attaccante che coinvolgerà pure Zerbin. Tra domani e lunedì visite mediche anche per Scuffet e Akinsanmiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Di padre in figlio: dal Cholo al Cholito, Pisa si prepara a riabbracciare Simeone

"Avere Simeone sarebbe un sogno, sogno di una notte di mezza estate. Mio figlio ed il direttore con Manna ne hanno parlato. Simeone è un giocatore che ci interessa, stiamo trattando però sappiamo che abbiamo una concorrenza agguerrita" Il Cholo era nell' Vai su Facebook

Di padre in figlio: dal Cholo al Cholito, Pisa si prepara a riabbracciare Simeone; L'infortunio, il ritorno, i gol: chi è Giuliano Simeone, l'ultimo Cholito; I Simeone non finiscono mai: il Cholo ha fatto esordire pure Giuliano.

Simeone, la Lazio pensa al figlio del Cholo per sostituire Immobile ... - Nato a Buenos Aires il 5 luglio 1995, è figlio di Carolina Baldini, modella argentina, e Diego Pablo Simeone, ex calciatore di Inter e Lazio, nonché ... Si legge su ilmessaggero.it

Il Cholito Simeone pazzo di Napoli: «Questa città mi dà energia» - È per tutti il Cholito ma non solo perché suo padre Diego è il Cholo. Lo riporta ilmattino.it