Detrazioni Irpef nuovi benefici su figli adulti a carico | Meloni fa marcia indietro

Indietro tutta: con il decreto correttivo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, il Governo rivede alcune misure introdotte con la legge di bilancio relativamente all’ Irpef. Nello specifico, viene corretta la normativa Irpef sui familiari fiscalmente rilevanti, che aveva escluso alcune categorie da una serie di benefici fiscali, vale a dire figli adulti, fratelli e sorelle, fra le altre. Per il viceministro dell’Economia Maurizio Leo si tratta di un ulteriore “tassello” di una “riforma epocale”. Familiari non a carico, cosa cambia dal 2025. Non c’è stato il pieno ripristino delle detrazioni per carichi di famiglia, ma solo una riammissione parziale dei soggetti interessati, a condizione che convivano con il contribuente o che almeno ricevano da lui assegni alimentari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Detrazioni Irpef, nuovi benefici su figli adulti a carico: Meloni fa marcia indietro

