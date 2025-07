Detenuto trovato morto in carcere a Prato nella cella di isolamento | non escluso l'omicidio

È giallo sulla morte di un detenuto 58enne del carcere di Prato, trovato senza vita nella sezione isolamento dove si trovava per scontare una sanzione disciplinare. Sarà disposta l'autopsia e visionate i video delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuto - trovato - carcere - prato

Il detenuto De Maria suicida a Milano, aveva accoltellato un collega di lavoro. Trovato un corpo nel laghetto di un parco, probabile sia la collega scomparsa - Un uomo si è suicidato lanciandosi nel pomeriggio dal Duomo di Milano. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 gli agenti della Polizia di Stato per verificare con certezza l’identità .

Trovato il corpo di Chamila Wijesuriya, la collega del detenuto che si suicidato dal Duomo di Milano - Trovato il cadavere di Chamila Wijesuriya, la donna di cinquant'anni, originaria dello Sri Lanka, della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso a Milano.

Emanuele De Maria trovato morto: si è lanciato dal Duomo. «Il detenuto riconosciuto dai numerosi tatuaggi» - Emanuele De Maria è stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi, domenica 11 maggio e il riconoscimento (ancora non ufficiale) è avvenuto sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva.

Un detenuto rumeno di 58 anni è stato trovato morto nel carcere La Dogaia di Prato. Era nella sezione isolamento dove stava scontando una sanzione disciplinare. Lo fa sapere la procura di Prato, che non esclude possa essersi trattato di un omicidio. #ANSA Vai su X

Solo nell’ultimo mese due rivolte con spranghe, barricate e tentativi di incendi. Decine di cellulari e smartwatch finiti nelle mani di detenuti dell’alta sicurezza, persino dirette TikTok dalle celle. Poi evasioni e droga: il carcere La Dogaia di Prato sembra aver per Vai su Facebook

Detenuto trovato morto nel carcere di Prato, non escluso l'omicidio; Detenuto trovato morto nel carcere di Prato, non si esclude l'ipotesi di omicidio; Un detenuto è stato trovato morto in una cella di isolamento nel carcere di Prato.

Detenuto trovato morto in carcere a Prato nella cella di isolamento: non escluso l’omicidio - È giallo sulla morte di un detenuto 58enne del carcere di Prato, trovato senza vita nella sezione isolamento dove si trovava per scontare una sanzione ... Si legge su fanpage.it

Detenuto trovato morto nel carcere di Prato, non escluso l'omicidio - Antigone: 'Carceri allo sbando, l'isolamento è devastante' (ANSA) ... Come scrive ansa.it