Detenuto in isolamento trovato morto in cella a Prato | Nulla che faccia pensare a un suicidio

C’è una nuova ombra sul carcere della Dogaia di Prato, dove nella mattinata di venerdì è stato trovato senza vita un detenuto rumeno di 58 anni, rinchiuso nella sezione di isolamento per scontare una sanzione disciplinare. L’uomo sarebbe uscito dal carcere il 24 febbraio 2026 e il suo passato era segnato da gravi precedenti penali, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali. La Procura di Prato, in un comunicato firmato dal procuratore Luca Tescaroli, ha riferito che il 58enne aveva partecipato alla rivolta scoppiata all’interno del carcere il 5 luglio scorso, durante la quale era stato trovato in possesso di armi rudimentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Detenuto in isolamento trovato morto in cella a Prato: “Nulla che faccia pensare a un suicidio”

In questa notizia si parla di: prato - detenuto - isolamento - trovato

Detenuto svuota il contenuto di un estintore addosso a un agente della polizia penitenziaria al carcere di Prato - PRATO – Un altro grave episodio di violenza si è verificato nella giornata di ieri (6 maggio) all’interno del carcere della Dogaia di Prato.

Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer: «Hanno lasciato libero il detenuto che l’ha ustionato» - Tre agenti della polizia penitenziaria di Prato sono indagati per l’aggressione in carcere nei confronti di Vasile Frumuzache.

Prato, detenuto trasmette video in diretta dal carcere - È durata circa sette ore la nuova perquisizione, odierna, disposta dalla procura nel carcere di Prato.

Detenuto trovato morto nel carcere di Prato: non escluso omicidio; Detenuto in isolamento trovato morto in cella a Prato: “Nulla che faccia pensare a un suicidio”; Carcere di Prato, detenuto trovato morto in isolamento: disposta l'autopsia.

Prato, detenuto trovato morto nella propria cella di isolamento: disposta l'autopsia - Giallo in carcere a Prato, un detenuto è stato trovato morto nella propria cella di isolamento: cosa è successo? Da notizie.it

Prato, detenuto trovato morto in isolamento: disposta autopsia - Nella mattinata di oggi, il corpo senza vita di un detenuto rumeno di 58 anni è stato ritrovato all'interno della sezione di ... Si legge su msn.com