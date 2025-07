Detenuto di 58 anni trovato morto in cella di isolamento | indaga la procura

PRATO – Detenuto trovato morto in carcere a Prato. È successo questa mattina (18 luglio). Si tratta di un uomo rumeno di 58 anni che era nella sezione isolamento e stava scontando una sanzione disciplinare. Indagato eo condannato per violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce, lesioni personali la sua pena sarebbe terminata il 24 febbraio 2026. Il 58enne aveva partecipato alla rivolta del 5 luglio scorso ed è era in possesso di armi rudimentali. All’interno della camera non sono stati trovati strumenti che inducano a ipotizzare il suicidio (né corde, né lacci). A seguito di sopralluogo effettuato, è stato disposto l’esame autoptico da parte del medico legale e si stanno esaminando le telecamere interne dell’impianto di videosorveglianza, al fine di individuare la causa della morte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

