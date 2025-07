L’assessore in strada alle 5 del mattino per la raccolta dei rifiuti. Non perde tempo il sindaco Carlo Moscatelli per cercare di mantenere la promessa piĂą ricorrente della recente campagna elettorale: garantire la pulizia della cittĂ . E, visto che una delle maggiori critiche arriva proprio dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha deciso di mandare in strada il suo assessore. Stefano Bruno Guidotti, che ha la delega all’Ecologia, da qualche giorno è in giro insieme agli operatori per seguire da vicino tutte le operazioni. Un’occasione per verificare sia l’effettuazione corretta del servizio sia per rendersi conto di persona dell’atteggiamento dei suoi concittadini nei diversi quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio, l’assessore si sveglia all’alba. In strada dalle 5 con i netturbini